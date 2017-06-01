Керівництво Покровського відділу поліції привітало дітей своїх загиблих колег із святом дитинства
1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це чудове свято радості, надії та здійснення дитячих мрій. Так, сьогодні на маленьких Діану та Анастасію, татусі-правоохоронці яких загинули під час виконання службових обов’язків чекали привітання та подарунки від головного поліцейського Покровська Юрія Гречишкіна та його заступника Андрія Чауса.
Правоохоронці не залишають сім’ї загиблих своїх колег без уваги. Поліцейські завжди цікавляться справами родин, з’ясовують яка необхідна допомога та вітають із святами. Сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, керівництво Покровського відділу поліції відвідали та привітали із святом родини правоохоронців Віталія Мандрика та Олександра Білого, які загинули виконуючи свій службовий обов’язок.
Трирічна Діана Мандрик дуже схожа на свого тата – бійця спецпідрозділу «Сокіл». Вона знає, що її батько герой, адже він у 2014 році, ціною власного життя, врятував від теракту та захистив мир і спокій жителів Маріуполя. Дівчинка з радістю приймає подарунки та привітання від начальника Покровського відділу поліції Юрія Гречишкіна та розповідає йому про свої плани на літо.
До 7-річної Анастасії Білої в святковий день з подарунками завітав заступник начальника Покровського відділу поліції Андрій Чаус. Батько дівчинки – Олександр Білий загинув в 2011 році під час переслідування та затримання особливо небезпечних злочинців. Під час спілкування із дівчинкою, Андрій Чаус запросив її відвідати відділ поліції та пообіцяв особисто провести екскурсію. В свою чергу другокласниця Настя поцікавилася, чи не може вона вступити до ланки «Ліги майбутніх поліцейських», на що заступник начальника відповів, що для цього вона замала, але пройде ще трохи часу і її мрія здійсниться.
«Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні – це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування нам, дорослим, про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни», — зауважив начальник Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Юрій Гречишкін.
Покровський відділ поліції
Донецької області