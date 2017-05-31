Продолжается программа СБУ «Тебя ждут дома!»
Продолжается программа «Тебя ждут дома!» возвращения на подконтрольную территорию Украины участников вооруженных формирования «ДНР» и «ЛНР».
Программа распространяется на лиц, которые готовы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности и сотрудничать с правоохранительными органами Украины; не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях и других тяжких преступлениях; имеют искреннее желание вернуться к мирной жизни на подконтрольной территории Украины.
Уголовный кодекс Украины (ст. 111 ч.2, ст.258 ч.2, ст.260 ч.6, ст.263 ч.3) предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, которые добровольно сложили оружие, и вышли из состава незаконных вооруженных формирований.
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