Оголошено підозру прокурору місцевої прокуратури – колишньому поліцейському, який приховав злочин
Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 396 КК України (приховування злочину) стосовно екс-поліцейського.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 січня поточного року в одному з кафе міста Покровськ працівник місцевої прокуратури вчинив стрілянину. На місце скоєного правопорушення прибула слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції. Про інцидент поліцейські доповіли своєму керівнику — начальнику відділення з розслідування злочинів, вчинених у сфері господарської діяльності СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області. Проте останній факт злочину укрив, вчинивши тим самим кримінальне правопорушення.
У цей же період чоловік брав участь у конкурсі на зайняття вакантних посад у місцевій прокуратурі та у подальшому був призначений на посаду прокурора Красноармійської місцевої прокуратури.
У вівторок, 30 травня, колишньому поліцейському, а нині працівнику прокуратури повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину.
Крім того, слідчими прокуратури області вручені під розпис клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави розміром 32 тис грн та про відсторонення від посади.
Досудове розслідування триває.