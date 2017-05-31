Відбувся брифінг секретаря Покровської міської ради з приводу ситуації у м. Родинському | 31.05.2017 | Без комментариев, Важное | Комментариев нет Related Posts БЕЗ КОМЕНТАРІВ: «Чому у Родинському звільняють керівників дитячих садочків?» (ВІДЕО) Комментариев нет | Апр 26, 2017 Продолжается программа СБУ «Тебя ждут дома!» Комментариев нет | Май 31, 2017 БЕЗ КОМЕНТАРІВ: «Батьки і трудовий колектив д/с «Орлик» обурені звільненням» (ВІДЕО) Комментариев нет | Апр 26, 2017 Cессія: бюджет Покровська збільшено на 20 мільйонів Комментариев нет | Май 30, 2017 Add a Comment Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Comment:*Name:* Email Address:* Website: