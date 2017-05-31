Встановлені злочинці, які скоїли розбійний напад на пенсіонера
Співробітниками Мирноградського відділення поліції встановлені особи правопорушників, які два дні тому напали на місцевого пенсіонера та заволоділи його грошовими коштами. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам. Нападникам загрожує до 12 років в’язниці.Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що розбійний напад скоїли два місцевих раніше судимих 37-річних чоловіка.
Було встановлено, що один з нападників добре знав потерпілого, бо постійно помагав старенькому по хазяйству. Якось у розмові пенсіонер сказав чоловіку, що має певну суму грошей «на смерть». Тоді «помічник» і задумав скоїти напад. З метою скоєння задуманого йому було необхідно знайти подільника. І йому це вдалось. На цю роль погодився його товариш.
Коли зловмисники прийшли до дідуся, пенсіонер спав. Коли від шуму хазяїн будинку прокинувся, нападники зв’язали його мотузкою для білизни та взялися за пошуки грошей. Отримавши бажане, нападники залишили місце скоєння злочину. Гроші, здобуті незаконним шляхом, злочинці поділили порівну.
У скоєному злочині чоловіки зізналися та пояснили, що гроші вони витратили на власні потреби.
Відносно правопорушників відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 «Розбій». Санкція цією статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Наразі вирішується питання про обрання злочинцям запобіжного заходу.