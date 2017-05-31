Внаслідок вибуху снаряду в Авдіївці троє мирних мешканців зазнали поранень
| 31.05.2017 | Фото | Комментариев нет
Двоє чоловіків та жінка знаходились на зупинці громадського транспорту по вулиці Некрасова, коли поруч вибухнув снаряд. Люди отримали осколкові поранення, їх госпіталізовано до лікарні. На місці події працюють співробітники поліції.
Всі троє постраждалих є місцевими мешканцями, чоловіки 1974 і 1972 року народження, жінка — 1974 року народження. Всі знаходяться у місцевій лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Крім того, один із снарядів «прилетів» на город приватного домоволодіння, розташованого по вул. Лермонтова. Осколками пошкоджено вікна і дах будинку. На щастя ніхто із людей не постраждав.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції, яка встановлює всі обставини події.