МЕГА-ТРЕНИНГ: моделирование будущего с Андреем Антоненко (ВИДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
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Працівник прокуратури, який стріляв у Покровську, заарештований – Аброськін (відео)
Опубликовано в Воскресенье, Февраль 5th 2017
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Заява Партії захисників Вітчизни в зв’язку з неадекватною реакцією керівництва України на збройну агресію
Опубликовано в Воскресенье, Февраль 5th 2017
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Почему следователя, скрывшего факт стрельбы, назначили прокурором? (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
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В Покровск поступила очередная партия доменного шлака (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
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В Мирнограде системно ремонтируют детские сады(ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
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Как коммунальщики Покровска реагируют на аварийные ситуации?(ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
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Электропоезд «Чаплино – Авдеевка» сокращает график
Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
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На Донеччині судитимуть лікаря, з вини якого чоловік став інвалідом
Опубликовано в Пятница, Февраль 3rd 2017
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