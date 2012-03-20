МЕГА-ТРЕНИНГ: моделирование будущего с Андреем Антоненко (ВИДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
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МЕГА-ТРЕНИНГ: стань лучше вместе с Ицхаком Пинтосевичем (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Декабрь 23rd 2016
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Мирноградский городской голова поздравил первых малышей, рожденных в новом году (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 6th 2017
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Сессия в Покровске: изменения бюджета и ликвидация отдела здравоохранения (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 6th 2017
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Лисовка решила присоединиться к покровской громаде (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 6th 2017
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Родинский совет ветеранов получил подарки от Сергея Федорова (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 6th 2017
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“Cоюз спасения Донбасса” поздравил жителей Покровска с Рождеством (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 6th 2017
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В Покровске состоялся рождественский флешмоб (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 6th 2017
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Спасатели рассказали, какими продуктами запасаться на случай сильных снегопадов
Опубликовано в Пятница, Январь 6th 2017
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У Покровську неповнолітній, який ґвалтував своїх племінниць, опинився на лаві підсудних
Опубликовано в Пятница, Январь 6th 2017
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