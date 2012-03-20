МЕГА-ТРЕНИНГ: стань лучше вместе с Ицхаком Пинтосевичем (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Декабрь 23rd 2016
Читать дальше
МЕГА-ТРЕНИНГ: моделирование будущего с Андреем Антоненко (ВИДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
Новорічне привітання голови Партії захисників Вітчизни Юрія Кармазіна
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
Читать дальше
Забезпечення публічної безпеки у святкові дні (ВІДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
Александр Брыкалов поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым! (ВИДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
“НАШ КРАЙ” и Сергей Андрийченко креативно поздравили жителей Покровского региона (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Читать дальше
Покровский отдел полиции получил подарки от мэра (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Читать дальше
Народный депутат Евгений Геллер системно поддерживает одаренных детей (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Читать дальше
Китай поздравил школьников Покровска с Новым Годом (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Декабрь 30th 2016
Читать дальше