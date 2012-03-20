МЕГА-ТРЕНИНГ: моделирование будущего с Андреем Антоненко (ВИДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
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В Покровске презентовали самую большую картину мира (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 20th 2017
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Родинский ФОК переживает своё второе рождение (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 20th 2017
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Мирноградські правоохоронці вилучили дитину з неблагополучної родини
Опубликовано в Пятница, Январь 20th 2017
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У Донецькій ОДА відбулось засідання обласного координаційного комітету сприяння зайнятості
Опубликовано в Пятница, Январь 20th 2017
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Гройсман: Как децентрализация позволила Покровску увеличить бюджетные поступления в полтора раза
Опубликовано в Пятница, Январь 20th 2017
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Чому сергіївські депутати скасували сесію?..(ВИДЕО)
Опубликовано в Четверг, Январь 19th 2017
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В покровском ГОРОО очередное праздничное изъятие документов (ВИДЕО)
Опубликовано в Четверг, Январь 19th 2017
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Депутаты Мирноградского городского совета рассмотрели 35 важных вопросов (ВИДЕО)
Опубликовано в Четверг, Январь 19th 2017
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