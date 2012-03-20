Руслан Требушкин проведет прием в Родинском
Опубликовано в Вторник, Январь 24th 2017
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МЕГА-ТРЕНИНГ: моделирование будущего с Андреем Антоненко (ВИДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
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«Город без окраин»: новая жизнь уличного освещения в Покровске(ВИДЕО)
Опубликовано в Четверг, Январь 26th 2017
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Алексей Требушкин поздравил жителя Покровска с 90 – летием(ВИДЕО)
Опубликовано в Среда, Январь 25th 2017
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Новое дыхание шахты имени Стаханова(ВИДЕО)
Опубликовано в Среда, Январь 25th 2017
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Корпорация НЕФКО выделяет Мирнограду 18 миллионов (ВИДЕО)
Опубликовано в Среда, Январь 25th 2017
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Губернатор Павел Жебривский посетил покровскую ош №9(ВИДЕО)
Опубликовано в Среда, Январь 25th 2017
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25 января: приметы на Татьянин день
Опубликовано в Среда, Январь 25th 2017
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В Покровске прошел чемпионат области по черлидингу
Опубликовано в Среда, Январь 25th 2017
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Cергей Федоров поздравил председателя совета ветеранов с юбилеем(ВИДЕО)
Опубликовано в Вторник, Январь 24th 2017
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