МЕГА-ТРЕНИНГ: моделирование будущего с Андреем Антоненко (ВИДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
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с.Перше травня: объединение громад под прицелом жителей(ВИДЕО)
Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
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Иловайск в фотографиях – в Покровском историческом музее открылась новая экспозиция(ВИДЕО)
Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
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Служба занятости призывает работодателей к легализации труда(ВИДЕО)
Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
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С сегодняшнего дня повысились цены на тепло и горячую воду для бизнеса
Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
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Правила поведения при обстреле жилых массивов
Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
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У результаті обстрілу Авдіївки загинув місцевий мешканець, ще одного поранено
Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
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Покровские спортсмены показали высокие результаты на чемпионате области
Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
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Юные дзюдоисты Покровска привезли бронзовые медали со всеукраинского турнира
Опубликовано в Среда, Февраль 1st 2017
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