МЕГА-ТРЕНИНГ: моделирование будущего с Андреем Антоненко (ВИДЕО)
Опубликовано в Суббота, Декабрь 31st 2016
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Нове запрошення на акцію підтримки Руслана Требушкіна (ВІДЕО)
Опубликовано в Суббота, Январь 28th 2017
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Сессия в Покровске: единый налог, помощь Родинскому и другое…(ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
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ХОД КОНЕМ… или почему сергеевские депутаты не выполняют волю громады?!. (ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
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Жительница Родинского принимала поздравления с 90-летним юбилеем(ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
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От опиловки деревьев до приобретения медоборудования – с такими вопросами идут покровчане к мэру(ВИДЕО)
Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
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Губернатор Донеччини щодо обшуків у Покровську
Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
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Під час виконання бойового завдання загинув мешканець Покровська
Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
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Що робитиме поліція Донеччини для безпеки людей в новому році
Опубликовано в Пятница, Январь 27th 2017
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